Merkbeschermingssoftware - Populairste apps - Tsjaad

Netrivals

netrivals.com

Het hebben van een complete en globale visie op de markt is de sleutel tot succes. Netrivals vindt e-commerceproducten over de hele wereld. Onze systemen monitoren en updaten dagelijks de prijzen van +800 miljoen producten uit +35.000 winkels in +50 landen om onze klanten te voorzien van cruciale productgegevens in een groot aantal sectoren. We weten hoe belangrijk het is om actuele gegevens en prijzen te hebben. Daarom integreren we een kwaliteitssysteem met een dubbel niveau van prijsverificatie. Daarom houdt Netrivals zich aan de ISO-norm en de daaraan gestelde eisen. We hebben een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) opgezet, geïmplementeerd, onderhouden en verbeteren om de bedrijfsgegevens van onze klanten te verwerken. Onze modules zijn de perfecte combinatie van ingrediënten waarmee u de effectiviteit van uw prijs- en productstrategie kunt evalueren: prijsmonitoring, dynamische prijzen, conversies, marktplaatsen, marktonderzoek, BI, concurrentiebenchmark, beoordelingen en recensies, productanalyse, MAP-monitoring. Alle gegevens die door Netrivals worden verzameld, worden gecentraliseerd en gehomogeniseerd, zodat deze door elk team in uw bedrijf kunnen worden gebruikt (inkoop, verkoop, marketing, prijsstelling, Business Intelligence, het productteam en categoriemanagers). Netrivals is een team van 50 professionals die honderden e-bedrijven over de hele wereld helpen hun doelstellingen te bereiken. We hebben een toegewijd klantsucces- en ondersteuningsteam om van de reis die we samen opbouwen een lonende ervaring te maken. De flexibiliteit van Netrivals maakt een hoge mate van personalisatie mogelijk. Netrivals is niet alleen een platform, maar een raamwerk waarmee u uw strategie kunt ontwikkelen en uw doelen kunt bereiken. Wij willen u hefbomen bieden voor de optimalisatie van uw belangrijkste KPI’s. Wij helpen u toegang te krijgen tot de marktvisie die u nodig heeft om te slagen in de huidige competitieve omgeving.