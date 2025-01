Merkbeschermingssoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

Price2Spy

Price2Spy is software voor detailhandelsprijzen die wordt gebruikt door bedrijven van elke omvang uit verschillende sectoren over de hele wereld. De retailprijssoftware, gebaseerd op kunstmatige intelligentie en machinaal leren, helpt e-commerceprofessionals bij het monitoren en analyseren van prijsgegevens en het herprijzen van producten, afhankelijk van hun marktstrategie. Gebruikers krijgen prijsverwerving en meerdere rapportagemechanismen voor het analyseren van gegevens aangeboden. Analyse helpt organisaties prijsmogelijkheden te identificeren, zoals welke producten te laag geprijsd zijn of of de prijs kan worden verlaagd, maar binnen de gewenste winstmarge blijft. Door Price2Spy te integreren met Google Analytics 4, maakt u kruisverwijzingen en analyse van twee sets gegevens mogelijk. Dit helpt u producten te identificeren met een hoog aantal bezoeken en een laag aantal verkopen, producten waarbij u geld op tafel laat liggen door de prijzen niet te verhogen, en een manier om langzaam verkopende producten te analyseren. De API van Price2Spy maakt een nauwe integratie met de software van de organisatie mogelijk en maakt automatische prijsmatching mogelijk, waarbij de concurrenten worden gevolgd. Als de prijswijzigingen binnen een bepaalde marge of boven een bepaalde drempel vallen, kunnen de prijzen van het merk automatisch worden bijgewerkt zonder dat daarvoor actie nodig is. Met de module Herprijzing kunt u uw prijsstrategieën definiëren om te identificeren welke producten in prijs kunnen stijgen/dalen en deze prijzen in uw online winkel kunnen wijzigen. Voordat er prijsherzieningen plaatsvinden, moeten uw producten overeenkomen met de producten van uw concurrenten. We bieden handmatige productmatching, Automatch en Hybrid Automatch via Machine Learning. Het Machine Learning-algoritme (ML) doorzoekt producten van uw site en die van uw concurrenten om ervoor te zorgen dat alleen zinvolle overeenkomende kandidaten worden voorgesteld. Dit alles is goedgekeurd door een mens. De laatste tijd hebben steeds meer van jullie gebruik gemaakt van onze diensten voor het extraheren van productgegevens, waarbij we sites doorzoeken en productinformatie extraheren. Price2Spy is in staat websites te monitoren die zijn gebouwd om monitoringapplicaties af te schermen. U kunt virtueel de prijzen van uw concurrentie zien, zelfs als hun websites niet in de gaten willen worden gehouden. Als u een van de ondersteunde platforms gebruikt, zoals; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, etc. Price2Spy geeft u de mogelijkheid om het met één klik te integreren en realtime herprijzingen uit te voeren volgens uw prijsstrategieën. Er hoeft van uw kant weinig te worden gedaan om het systeem operationeel te krijgen. Price2Spy biedt tutorials, demo's en online ondersteuning om gebruikers op weg te helpen.