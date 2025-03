Merkintelligentiesoftware - Populairste apps

Attest

Attest is het consumentenonderzoeksplatform dat giswerk vervangt door feiten. We maken het voor iedereen eenvoudig en snel om toegang te krijgen tot zijn doelgroep en kansen te ontdekken met consumentengegevens. Dit doen we door de beste stukjes onderzoekstechnologie en menselijke expertise samen te brengen. Iconische merken zoals Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot en JCDecaux vertrouwen op ons om inzichten te leveren waarop ze kunnen vertrouwen. Op ons zelfbedieningsplatform kunt u binnen enkele minuten 125 miljoen consumenten in 59 landen ondervragen; zij beantwoorden uw brandende vragen gemiddeld binnen 48 uur. Dankzij onze gemengde panelmethodologie zijn de antwoorden gegarandeerd vrij van vooroordelen. Het hebben van een nauwkeurige datakwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom controleren we die van u drie keer met behulp van mensen en AI. We zijn er trots op dat we een platform hebben dat zo intuïtief is dat vrijwel iedereen het kan gebruiken. Maar we begrijpen dat niet iedereen een onderzoeksprofessional is, dus als u hulp nodig heeft bij het opstellen van uw enquête, kan ons klantenonderzoeksteam u adviseren. Wij rekenen u geen extra kosten voor hun expertise. Attest is gebouwd voor teams. Er kunnen een onbeperkt aantal teamleden gebruik van maken, en ons prijsmodel is eenvoudig: 1 credit = 1 antwoord (ongeacht waar dat antwoord vandaan komt). Gebruik ons ​​voor grote onderzoeksprojecten die maanden van tevoren gepland zijn, tot urgente, ad-hoc gegevensverzoeken die als laatste verschijnen. U kunt dus elke beslissing, van het grote geheel tot de dagelijkse praktijk, onderbouwen met bewijs uit de praktijk. Want als u altijd weet hoe uw doelgroep verandert, handelt, voelt en koopt, weet u altijd wat uw volgende stap is de juiste.