Merkintelligentiesoftware - Populairste apps - Bulgarije

Marketingleiders gebruiken Unified Brand Intelligence (UBI)-software om de merkgezondheid te verbeteren en het bereik van hun marketingtrechter te vergroten. Consumentengerichte merkmarketingteams gebruiken UBI-oplossingen om inzicht te krijgen in de dagelijkse of periodieke gevoelens en percepties van hun consumenten of kopers. UBI-platforms verzamelen systematisch online signalen van verschillende digitale kanalen, waaronder advertenties, webverkeer, sociale media, public relations en online recensies. Door middel van uitgebreide analyses beoordelen deze platforms of de zichtbaarheid van een merk die van zijn concurrenten overtreft en evalueren ze de weerklank van de merkmarketing bij kopers. UBI-platforms bieden aanbevelingen op maat om initiatieven voor merkverbetering te begeleiden.