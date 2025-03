IntelligenceBank

IntelligenceBank is een toonaangevend platform voor digitaal activabeheer, merkportaal en marketingactiviteiten, dat de kloof overbrugt tussen de explosie van digitale inhoud en de goedkeuring van inhoud. IntelligenceBank stelt wereldwijde marketingteams in staat sneller naar de markt te gaan, de merkintegriteit via alle kanalen te behouden en wettelijke naleving te bereiken met haar software voor digitaal activabeheer, online merkportaal en marketingactiviteiten. IntelligenceBank transformeert marketingactiviteiten door de kloof tussen marketingefficiëntie, compliance en prestaties te overbruggen. IntelligenceBank wordt wereldwijd gebruikt door professionals op het gebied van marketing, merken, communicatie, juridische zaken en compliance. Honderden bedrijven gebruiken IntelligenceBank, waaronder bedrijven in de lucht- en ruimtevaart, het bankwezen, het onderwijs, de overheid, verzekeringen, gezondheidszorg, horeca, detailhandel, sport en meer. IntelligenceBank is geliefd bij klanten in 55 landen en maakt gebruik van AI en automatisering om ervoor te zorgen dat merken snel op de markt komen, de merkconsistentie behouden en voldoen aan de regelgeving. IntelligenceBank biedt ook een reeks content compliance-diensten voor risicomanagers en bedrijfsbesturen.