Software voor merkactivabeheer - Populairste apps - Suriname

Showcase Workshop verandert uw iOS-, Android- of Windows-apparaat in een krachtige verkoop-, presentatie- en trainingstoolkit. Maak verbluffende, interactieve presentaties die uw collega's rechtstreeks vanaf hun apparaat kunnen downloaden, presenteren en delen. Houd uw inhoud up-to-date, on-brand en klaar voor elke verkooppresentatie op afstand of scherm-naar-scherm delen die op uw pad komt. - Importeer uw bestaande verkoop- en marketingmiddelen en begin binnen enkele minuten met creëren. Maak boeiende presentaties met foto's, PDF-documenten, links, video's, animaties en interactieve formulieren of rekenmachines. - Download presentaties om offline te bekijken en te presenteren - maak je nooit meer zorgen over onbetrouwbare wifi! - Stuur potentiële klanten inhoud rechtstreeks vanaf uw apparaat en houd bij wanneer ze het openen, waar ze naar kijken en voor hoe lang. Verbeter uw vervolggesprek met op maat gemaakte inzichten in waar uw klant daadwerkelijk in geïnteresseerd is! - Houd uw verkoopteam op de hoogte met pushmeldingen wanneer u een presentatie bijwerkt. U hoeft niet meer te zoeken naar de nieuwste versie of klanten te verwarren met verouderd materiaal. - Bespaar op printkosten, verklein uw ecologische voetafdruk en plant inheemse bomen in Nieuw-Zeeland door over te stappen op digitale presentaties. Lees meer op showcaseworkshop.com of claim uw gratis videodemo op bit.ly/mijn-showcase-demo.