Software voor merkadvocaten - Populairste apps - Tonga

Bevoegd uw merk op sociale media met de beste spreker: uw werknemers De mening van werknemers is de meest invloedrijke stem van het bedrijf in sociale netwerken. Hoe kan ik dit waardevolle bezit echter betrekken bij de strategie voor sociale media van het merk? Met Beambassador is een SaaS -platform Taha stelt u in staat om het organische bereik van uw merk in sociale media te vergroten, talent aan te trekken voor uw bedrijf en uw sociale verkoop te stimuleren via sociale netwerken van werknemers. Functies Bambassador: - Maak een merk Ambassadors Network via een systeem van uitnodigingen. - Segmenteer de ambassadeurs per categorieën. - Stel inhoud voor die ambassadeurs kunnen delen in hun sociale netwerken of programma -inhoud direct namens ambassadeurs met voorafgaande autorisatie. - Controleer de activiteit van de ambassadeur in realtime en analyseer de impact van haar publicaties. - Gamification System dat een rangorde van ambassadeurs biedt op basis van hun activiteit om ze te belonen. Het is ook mogelijk om uitdagingen en wedstrijden te creëren. - Extra's: mobiele applicatie voor iOS & Android en Google Chrome Extension Bent u klaar om uw strategieën voor sociale media met uw werknemers te stimuleren? Beambassador is ideaal voor uw bedrijf, bureau, universiteit, business school, overheidsinstelling en nog veel meer.