Software voor merkadvocaten - Populairste apps - Suriname

Sociabble levert hoogwaardige, mobile-first bedrijfsoplossingen voor interne communicatie, belangenbehartiging van medewerkers en medewerkersbetrokkenheid. Ons platform is een Software as a Service (SaaS) en verzamelt inhoud afkomstig van officiële bedrijfskanalen (sociale netwerken, bedrijfswebsites, enz.) en beheerplatforms, evenals inhoud die wordt voorgesteld door platformgebruikers (UGC) en beheerders. De inhoud is gepersonaliseerd en georganiseerd in thematische kanalen en kan worden bekeken op mobiele apparaten, desktops, intranetten, sociale netwerken van bedrijven en beeldschermen. De geautoriseerde inhoud kan met één klik worden gedeeld met de sociale mediaprofielen van de gebruiker. Naast contentconsumptie kunnen werknemers ook deelnemen aan ingebouwde quizzen en enquêtes. Sociabble maakt gebruik van gebruikersactivatie, beloningen en erkenning op verschillende niveaus van de gebruikerservaring om de betrokkenheid te maximaliseren. Het unieke communicatie- en belangenbehartigingsplatform voor medewerkers van Sociabble maakt communicatie eenvoudig, snel en boeiend. Werknemers zijn beter geïnformeerd over bedrijfsnieuws, updates en hun werkplek, wat leidt tot een meer betrokken en invloedrijk personeelsbestand. Bedrijven kunnen het gebruik van Sociabble uitbreiden naar hun partners, externe beïnvloeders of merkfans. Sociabble werd in 2014 gelanceerd door een team van ervaren ondernemers op het gebied van digital asset management-technologie, sociale media en contentmarketing. Het wordt momenteel in meer dan 80 landen gebruikt en heeft een aantal van 's werelds meest prestigieuze klanten verworven, waaronder Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal en PwC. Sociabble, met hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk, heeft ook vestigingen in New York City, Londen en Mumbai.