Software voor merkadvocaten - Populairste apps - Slovenië

Mention Me

mention-me.com

Consumenten vertrouwen meer op de aanbeveling van een merk door hun vriend dan op welke andere reclame dan ook. Daarom is Mention Me gecentreerd op de overtuiging dat elk merk eerst aan belangenbehartiging moet denken. Door je te concentreren op de liefde van klanten, bouw je een snelgroeiende basis van merkfans op die meer uitgeven, vaak terugkomen en hun vrienden meenemen. In tegenstelling tot eenvoudige verwijzingswidgets behandelen wij verwijzingen als een wetenschap. Ondersteund door data uit de eerste hand en machinaal leren, verandert ons platform verwijzingsmarketing in een goed presterende acquisitiestrategie via meerdere kanalen die de ROI in de hele marketingmix verhoogt. De cijfers spreken voor zich. Sinds 2013 hebben we 5,5 miljoen verwijzingen en een omzet van $1,5 miljard gerealiseerd voor meer dan 500 door klanten geobsedeerde merken, waaronder Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury en Ted Baker. Klaar om de exponentiële kracht van uw merkfans te benutten? Ga naar vermelding-me.com/talk-to-sales.