Botplatformsoftware - Populairste apps - Tsjaad

Bot Libre

botlibre.com

Chat met duizenden AI-bots, of maak er zelf een Met Bot Libre kunt u uw eigen chatbot maken, deze trainen en met anderen delen. Chat met duizenden bots in onze open botdirectory. Chat met bots die je vriend willen zijn, bots die je vriendin of vriend willen zijn, bots die de wereld willen regeren, bots die historische of beroemde mensen nabootsen. Bot Libre ondersteunt ook chatrooms, livechat en forums. Je kunt zelfs een chatbot aan een chatroom toevoegen. Verbind uw bot met sociale media, Facebook, Twitter, IRC, e-mail, Telegram, sms en meer. U kunt chatten met echte stem en spraak in veel verschillende talen. Kies de afbeelding, video of 3D-geanimeerde avatar van uw bot uit onze avatarbibliotheek, of bouw uw eigen avatar met behulp van afbeeldingen en video van uw telefoon. Maak een bot die op jou lijkt en zich gedraagt. Bot Libre-bots kunnen eenvoudig worden getraind door hun antwoorden in de chat te corrigeren of door hun gesprekken in hun beheerdersconsole te bekijken. Bots kunnen ook automatisch leren van gebruikers of vanuit een chatroom. Jij bepaalt van wie je bot leert en wie dit kan corrigeren. Bots kunnen ook geavanceerde Self-scripts en AIML gebruiken en beschikken over geavanceerde kunstmatige intelligentie, waaronder emoties, bewustzijn, leren en begrip. Bot Libre is ook toegankelijk via internet en de webinterface bevat extra functies, zoals het uploaden van chatlogs, scripting en het verbinden van een bot met Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, e-mail, sms, IVR, Alexa en andere platforms. Bouw uw eigen chatbot-app of voeg een chatbot, livechat, chatroom of forum toe aan uw bestaande app met behulp van de open source Bot Libre SDK. Bot Libre is een open source-project, sluit je aan bij het project op GitHub.