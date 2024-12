Populairst Recent toegevoegd Software voor botdetectie en -beperking - Populairste apps - Noorwegen

Software voor botdetectie en -beperking helpt bedrijven zich te beschermen tegen ongeautoriseerde botactiviteiten en aanvallen. Bots kunnen worden gebruikt om websites te ontwrichten met DDoS-aanvallen, gegevens te verzamelen of frauduleuze transacties uit te voeren. Deze oplossingen zijn ontworpen om botactiviteit te detecteren, schadelijke bots te identificeren en te voorkomen dat ze communiceren met websites, applicaties of netwerken. Bedrijven vertrouwen op deze tools om ervoor te zorgen dat hun systemen operationeel blijven tijdens aanvallen en om te voorkomen dat bots hun kwaadaardige doelstellingen bereiken. Hoewel tools voor botdetectie en -beperking bepaalde functies delen met DDoS-beveiligingssoftware, bieden ze een bredere bescherming door zich te richten op een verscheidenheid aan botgerelateerde activiteiten in plaats van zich te concentreren op slechts één type aanval. Ook al heeft software voor klikfraude ook overlappende functies, het richt zich specifiek op en verdedigt zich tegen frauduleuze klikken in pay-per-click (PPC)-advertenties, wat slechts een van de vele bedreigingen is die botdetectie- en mitigatietools aanpakken.