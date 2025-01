Software voor botdetectie en -beperking - Populairste apps - Hongarije

CHEQ

De leider op het gebied van Go-to-Market Security.aRecente onderzoeken tonen aan dat meer dan 27% van het internetverkeer ongeldig is, wat bijdraagt ​​aan het verlies van $42 miljard per jaar. En het wordt alleen maar erger. In het huidige digitale landschap kan iedereen met internettoegang op elk moment en overal ter wereld aanzienlijke schade toebrengen aan een website, ongeacht een specifieke branche of land. CHEQ Essentials maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en realtime monitoringmogelijkheden om schadelijke bronnen te detecteren en te voorkomen dat ze enorme schade aanrichten. Elk bezoek doorloopt meer dan 2.000 gedragstesten en als het als ongeldig wordt aangemerkt, blokkeren we het. Zodra u CHEQ Essentials implementeert, is uw hele marketingcyclus puur en schoon. Dat betekent dat u hetzelfde doet als gisteren, maar niet betaalt voor die verspillende en schadelijke bezoeken en fraudeklikken. Beveilig uw gegevens en analyses, on-site conversie en betaalde marketing tegen bots, nepverkeer en kwaadwillende gebruikers, met het toonaangevende Go-to-Market Security-platform.