Bookmark Manager-software - Populairste apps - Polen

Diigo is een social bookmarking-website waarmee aangemelde gebruikers webpagina's kunnen bookmarken en taggen. Bovendien kunnen gebruikers elk deel van een webpagina markeren en plaknotities toevoegen aan specifieke hoogtepunten of aan een hele pagina. Deze annotaties kunnen privé worden gehouden, gedeeld met een groep binnen Diigo of via een speciale link worden doorgestuurd naar iemand anders. De naam "Diigo" is een acroniem van "Digest of Internet Information, Groups and Other stuff". Premium-accounthouders kunnen volledige tekstzoekopdrachten uitvoeren in in de cache opgeslagen kopieën van bladwijzers. Bij een volledige tekstzoekopdracht wordt ook gezocht naar pagina-URL's, tags en annotaties. Dit betekent dat premium-accounthouders ervoor kunnen kiezen tags weg te laten die al voorkomen in de tekst van een pagina waarvoor een bladwijzer moet worden gemaakt (hoewel tekst in afbeeldingen niet kan worden doorzocht). De lancering van Diigo kreeg gemengde reacties, van niet onder de indruk tot enthousiast. Diigo bèta werd in 2006 door CNET vermeld als een van de tien beste onderzoekstools. Buiten de website omvat de grafische gebruikersinterface van Diigo een optionele bookmarklet of een aanpasbare werkbalk met verschillende zoekmogelijkheden. Markering wordt mogelijk gemaakt door een menu dat automatisch kan verschijnen wanneer inhoud wordt geselecteerd, of kan worden ingebed in het contextmenu. In maart 2009 nam Diigo de webknipservice Furl over van Looksmart voor een niet bekendgemaakte prijs. De site heeft ook een extensie beschikbaar in de Chrome Web Store. Op 25 oktober 2012 werd het domein diigo.com gekaapt. Een onbekende aanvaller heeft de gezaghebbende naamserverrecords ("NS-records") voor DNS-zone DIIGO.COM gewijzigd, waardoor tijdelijk controle werd gegeven aan naamservers op AFRAID.ORG, waardoor verkeer verkeerd werd omgeleid. Mobiele apps voor Diigo zijn beschikbaar op iOS, Android en Windows Telefoon 7.