BoardShape

boardshape.com

Organiseer betere bestuurs- of commissievergaderingen. Breng uw bestuur of commissie vandaag nog in vorm met BoardShape. BoardShape is gericht op startups en is een Software as a Service-product dat precies genoeg functies en functionaliteit biedt om uw startup te helpen betere bestuursvergaderingen te houden zonder in de weg te zitten. Met de eenvoudige agendabouwer kunt u snel dynamische agenda's samenstellen die u met uw team kunt delen. Geen e-mails meer met meerdere bijlagen, alles blijft contextueel ten opzichte van het discussiepunt. Agenda's kunnen met uw team worden gedeeld en gesynchroniseerd worden gepresenteerd, zodat alle aanwezigen op één lijn blijven. Opmerkingen, vragen en discussies kunnen inline met discussiepunten worden toegevoegd en later worden gebruikt voor het genereren van vergadernotulen. Genereer polls en actiepunten gerelateerd aan agendapunten en volg deze op in volgende vergaderingen. Houd alles op één plek en georganiseerd met BoardShape.