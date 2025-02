Bestuursbeheersoftware - Populairste apps - Zuid-Soedan

Zeck

zeck.app

Zeck is een cloudgebaseerd softwareplatform dat de bestuursvergadering transformeert. Zeck creëert zowel tijdsefficiëntie als kwalitatieve verbetering van de boarddynamiek. Kortom, nadat we ellendige en verouderde bestuursvergaderingen hadden meegemaakt, als zowel exploitanten als bestuursleden, besloten we om het hele proces van bestuursvergaderingen volledig opnieuw uit te vinden. Zeck is mede opgericht door Edward Norton, een bekroonde acteur, filmmaker en ondernemer, en door Robert en Jeffrey Wolfe, de oprichters van Moosejaw (overgenomen door Walmart) en CrowdRise (overgenomen door GoFundMe). James Zubok, een ongelooflijk ervaren softwarebedrijfexploitant en private equity-investeerder, is een van de oprichters. Je kent Edward Norton waarschijnlijk van zijn dagelijkse werk. Maar Edward heeft ook verschillende bedrijven opgericht en is lid van veel raden van bestuur van bedrijven en non-profitorganisaties. “Degenen onder ons die bedrijven zijn begonnen of in besturen hebben gezeten, hadden het gevoel dat de dynamiek van de bestuursvergadering was verbroken. Bestuursvergaderingen waren voor zoveel bedrijven en organisaties een 'steek jezelf in het gezicht'-moment geworden” - Edward Norton, Zeck Chief Strategy Officer De wereld verandert en er is geen enkele kans dat we bestuursvergaderingen over twee jaar op dezelfde manier houden . Zeck is een baanbrekende transformatieve oplossing, en duizenden CEO's, bestuursleden en non-profitorganisaties zijn het daarmee eens. Bekende investeerders zijn onder meer Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (medeoprichter van Vista Equity) en David Blaine (wat vooral cool is omdat hij zo goed is in magie). Naast bestuursvergaderingen gebruiken bedrijven en non-profitorganisaties Zeck voor updates van investeerders, algemene vergaderingen, driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen, enz.