Blogger Outreach-software - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Blogger outreach-software fungeert als een PR-instrument dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het ontdekken van, communiceren met en toezicht houden op makers van inhoud die tekst-, afbeeldingen- en/of videoblogs gebruiken voor productrecensies en promotie. Met deze tool kunnen public relations- en marketingprofessionals verbindingen leggen met bloggers, waarbij ze hun vertrouwde stem kunnen gebruiken om de publieke opinie vorm te geven, de zichtbaarheid te vergroten en long-tail-verkopen te stimuleren. Hoewel blogger-outreach-software overeenkomsten en enkele gemeenschappelijke kenmerken vertoont met influencer-marketingsoftware, ligt de primaire nadruk op het nauwgezet samenstellen van recensies en discussies over producten, in tegenstelling tot de bredere reikwijdte van algemene mond-tot-mondreclame.