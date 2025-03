ConvergeHub

ConvergeHub is een CRM op ondernemingsniveau, met verkoop, marketing, ondersteuning en facturering, voor het beheren van alle klantgerelateerde activiteiten vanaf één uniform platform. Het is een krachtig platform voor bedrijfsgroei, gebouwd voor kleine en middelgrote bedrijven. U kunt ConvergeHub gebruiken om alle klantgerelateerde activiteiten in elke fase van de klantlevenscyclus uit te voeren. Gebruik het om leads aan te trekken, campagnes te sturen, prospects te koesteren, verkopen te sluiten, supporttickets te beantwoorden, contracten te genereren, documenten op te slaan, producten of diensten te beheren, offertes te verzenden, facturen te maken en meer. Met de krachtige aanpassings- en automatiseringsfuncties van ConvergeHub kunt u uw eigen bedrijfsprocessen configureren en automatiseren en de productiviteit enorm verhogen. Het 360-graden prospect- en klantbeeld van ConvergeHub geeft u diepgaande, bruikbare inzichten, stelt u in staat alle contactpunten bij te houden via de activiteitengeschiedenis en laat u komende gesprekken met potentiële klanten en klanten plannen via elk kanaal: e-mail, telefoon, sms, fax of sociaal. Opmerkingen, notities, tags, taken, afspraken, agenda's, herinneringen en meldingen komen samen om u verbonden en up-to-date te houden. U kunt uw lijsten segmenteren, sjablonen maken en marketingcampagnes uitvoeren via e-mail en sms. Houd nauw contact met uw klanten door klantenservicegevallen bij te houden en er snel op te reageren. Krijg snel betaald door offertes te maken en facturen voor uw producten en diensten rechtstreeks vanuit het CRM te verzenden, en houd betalingen bij zodra u ze ontvangt. Met Report Builder en aanpasbare dashboards kunt u uw eigen rapporten maken en de voortgang van elk onderdeel van het bedrijf visueel volgen. ConvergeHub kan worden geïntegreerd met andere software via vele native integraties zoals QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress, enz. en ook via Zapier, Piesync, API's en Webhooks.