Factureringssoftware - Populairste apps - Oost-Timor

PayMo is een app -app voor projectmanagement, tijd volgen en facturering waarmee u werkzaamheden onderweg of op uw werkplek kunt bijhouden terwijl u al uw projecten bewaakt. Maak uw takenlijst, plan projecten, wijs taken toe, communiceer in context en gebruik deze als een tijdstracker of als een tijdklok van de werknemers. U kunt ook bonnen volgen en onderweg professioneel ogende facturen maken. Meer dan 100.000 gebruikers van over de hele wereld vertrouwen dagelijks op Paymo voor project- en tijdvolging of samenwerking. *** Taakbeheer en samenwerking *** Breng het team op dezelfde pagina: - Maak taken, split ze in taaklijsten of voeg subtaken toe om ze beter beheersbaar te maken - Bekijk taken per project, vervaldatum of prioriteit als lijsten of op een Kanban Board - Stel geschatte tijdbudgetten in voor elke taak en meet uw inspanningen nauwkeurig - Reageer op een taak of projectniveau over de nieuwste projectupdates - Voeg bestanden toe aan taken, opmerkingen of projecten - breng alle inhoud samen - Gebruik de zoekfunctie om het gewenste item in seconden te vinden *** Volg de tijd onderweg *** Elimineer gattigates, verhoog de productiviteit en maak projecten winstgevend: - Volg de tijd via de stopwatch of voeg deze handmatig toe - hervatten snel timers met een tik op de afspeelknop voor recente taken - Bekijk al uw tijd chronologisch in het gebied van de timesheets en bewerk eenvoudig bestaande tijdvermeldingen - Controleer timesheets van werknemers en zie actieve timers *** Plan & beheren werk *** Houd de voortgang en uw team in de gaten: - Plan mijlpalen vooruit voor belangrijke te leveren producten - Krijg een overzicht van de gezondheid van elk project - Houd klanten en hun contacten bij - Ontvang een push -melding wanneer een projectupdate beschikbaar is *** Mobiele facturering *** Ren uw bedrijf onderweg: - Verander de timesheets in een factuur - Voorbeeld Factices voordat u ze verzendt - Accepteer online betalingen en voeg vooraf gedeeltelijke betalingen toe - Bewaar mobiele uitgaven met een camera -snap