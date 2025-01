Factureringssoftware - Populairste apps - Polen

Apptivo

Apptivo is een cloudplatform met geïntegreerde zakelijke apps, ontworpen voor bedrijven in alle soorten en maten. Hiermee kunt u vrijwel elke zakelijke taak beheren met de apps van Apptivo, van verkoop en marketing tot facturering en ondersteuning, en alles daartussenin. Met Apptivo zijn er geen prijzen per app; u krijgt toegang tot het volledige platform vanaf slechts $ 10 per maand per gebruiker. Of u Apptivo nu gebruikt voor een enkele app of om uw hele bedrijf te beheren, het levert ongelooflijke waarde op voor de organisatie. De apps bestrijken de volledige levenscyclus van de klant: * Marketing: maak gerichte contactlijsten, bouw en lever e-mailcampagnes en houd analyses bij. * Verkoop: volledige CRM-mogelijkheden met robuust contactbeheer, verkooppijplijn, automatisering en rapportage. * Helpdesk: een krachtig ticketingsysteem met e-mailintegratie, webportaal en tijdregistratie. * Projectbeheer: beheer projectplanningen via Gantt-diagrammen, houd tijd en mijlpalen bij en factureer de bestede inspanningen. * Buitendienst: toewijzing en verzending van werkorders, mobiele foto's, vastleggen van tijd en materiaal, en facturering. * Offertes en facturering: maak professionele offertes en e-mail deze naar uw klant met geïntegreerde facturerings- en terugkerende factuurmogelijkheden. * Orderbeheer: zet offertes om in bestellingen, volg voorraad en verzendingen en factureer de klant voor uw product. * Inkoop en supply chain: beheer leveranciers, volg inkooporders en facturering en beheer voorraad. Apptivo wordt gebruikt door honderdduizenden bedrijven uit 193 landen over de hele wereld en biedt plaats aan onafhankelijke consultants tot miljardenbedrijven. De flexibiliteit van Apptivo is een van de drie belangrijkste onderscheidende factoren: betaalbaarheid, flexibiliteit en capaciteit. Omdat het hele pakket zakelijke apps beschikbaar is voor één enkele prijs, biedt het rijke en krachtige functies voor een breed scala aan apps die ongeëvenaarde mogelijkheden bieden voor hun waarde, met de beste configuratiemogelijkheden in hun klasse die het systeem flexibel maken voor elk type bedrijf. bedrijf.