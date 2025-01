Factureringssoftware - Populairste apps - Pakistan

Paymo

paymoapp.com

Paymo is werkbeheersoftware voor kleine teams van maximaal 20 personen. Het is ideaal voor digitale, creatieve en marketingbureaus, adviesbureaus, software- en ingenieursbureaus en architectenbureaus. Hiermee kunt u klantprojecten en zakelijke taken beheren, werktijden bijhouden en klanten factureren vanaf één plek, waar u ook bent. De belangrijkste focus van de software is het helpen van teams bij het beheren van projecten van begin tot eind: - projecten opsplitsen in takenlijsten en taken en deze toewijzen aan uw werknemers of collega's - automatisch de werktijd op kantoor bijhouden via een webtimer of onderweg via mobiele apps - houd iedereen die betrokken is bij een project op de hoogte van wat er gebeurt door middel van discussies - maak aanpasbare statische en live rapporten en houd de bedrijfsprestaties bij - bewaar alle bestanden die verband houden met het project - zodat iedereen er altijd toegang toe heeft - visualiseer het werk van uw team , elimineer knelpunten en verminder de inactieve tijd uw projecten - houd de tijd bij die aan alle computeractiviteiten wordt besteed en wijs die tijd toe aan projecten - houd uitgaven bij, genereer schattingen en facturen voor de klant en word online betaald - met mijlpalen weet het team wanneer grote projectfasen voltooid moeten zijn - sla projecten op als sjablonen en gebruik ze wanneer u een soortgelijk project moet maken - houd de winstgevendheid van projecten en klanten bij