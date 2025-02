Voordelen ondersteunende software - Populairste apps - Zuid-Soedan

Compt

Compt is de beste bonussoftware die volledig kan worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf, 100% IRS-compatibel is en in staat is om wereldwijde teams te ondersteunen. Met Compt kunt u eenvoudig kant-en-klare en op maat gemaakte extraatjes aanbieden waar uw werknemers blij mee zijn, zonder de administratieve lasten die normaal gesproken nodig zijn om een ​​extraatje of een stipendiumprogramma voor werknemers te beheren. Kies uit 25 grote uitgavencategorieën (bijvoorbeeld gezondheid en welzijn, leren en ontwikkeling, maaltijden, mobiele telefoons) en nodig uw mensen uit om hun geld te gebruiken, terwijl onze software de rest beheert. Compt houdt uw werknemers regelmatig op de hoogte van hun saldo- en gebruiksinformatie, handhaaft de volledige belastingwetgeving en zorgt ervoor dat uw HR-team over een centraal en gebruiksvriendelijk platform beschikt om de voordelen te beheren die inclusief en flexibel zijn voor de unieke behoeften van uw bedrijf. Naast extraatjes en spotbonusmogelijkheden biedt Compt een tool voor onkostenbeheer. Werknemers kunnen op hetzelfde platform onkosten indienen en alle benodigde documentatie bijvoegen, waardoor het een werkelijk uitgebreide oplossing voor werknemersvergoedingen wordt. Compt werd opgericht in januari 2018 en heeft zijn hoofdkantoor in Boston, MA. Meer informatie vindt u op www.compt.io.