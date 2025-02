Voordelen Consultingaanbieders - Populairste apps - Tsjaad

Bennie

bennie.com

Bennie’s wereldwijde arbeidsvoorwaardenplatform helpt werkgevers, werknemers en hun gezinsleden te gedijen door middel van een reeks moderne oplossingen, waaronder advies, verzekeringen en coaching. Bennie wordt vertrouwd door de meest innovatieve bedrijven ter wereld en is een alles-in-één oplossing die verder gaat dan traditionele arbeidsvoorwaarden en coaching van medewerkers, schadeverzekeringen en meer omvat. De Bennie-app is een hulpmiddel waarmee werknemers eenvoudig informatie over arbeidsvoorwaarden kunnen vinden en begrijpen. Van het bekijken van identiteitskaarten tot het vinden van providers in het netwerk tot het bladeren door Bennie's Marketplace: leden hebben de informatie over voordelen en hulpmiddelen die ze nodig hebben binnen handbereik. Bennie's zorgconciërge, Ask Bennie, is het ultieme hulpmiddel voor toegewijde ledenondersteuning. Leden kunnen rechtstreeks via de app chatten met een Ask Bennie Advocate voor hulp bij vragen over open inschrijving, dekking, factuuronderhandelingen/fouten, het vinden van aanbieders en meer.