Software voor het beheren van voordelen - Populairste apps

Software voor het beheren van arbeidsvoorwaarden helpt organisaties bij het ontwerpen en beheren van pakketten voor personeelsbeloningen en zorgt tegelijkertijd voor naleving van overheidsvoorschriften. Deze systemen verwerken verschillende personeelsbeloningen, waaronder verzekeringsplannen en aandelenopties, en stroomlijnen open inschrijvingsperioden via een administratief dashboard. Organisaties gebruiken deze tools om pakketten met arbeidsvoorwaarden voor werknemers te bekijken en aan te passen. Software voor arbeidsvoorwaardenbeheer omvat vaak werknemersportals en zelfbedieningsopties, waarmee werknemers hun persoonlijke gegevens en documenten kunnen bekijken, beheren en bijwerken. Deze tools worden voornamelijk gebruikt door HR-afdelingen en stellen HR-managers in staat arbeidsvoorwaardenpakketten effectief te beheren en het optimale gebruik ervan onder werknemers te bevorderen. Bovendien helpt software voor het beheren van arbeidsvoorwaarden organisaties bij het identificeren van de meest waardevolle voordelen voor werknemers, het verlagen van de totale kosten en het handhaven van naleving van federale en lokale regelgeving, zoals de Affordable Care Act (ACA) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).