Software voor het beheren van voordelen - Populairste apps

League

league.com

League is opgericht in 2014 en is een technologiegericht gezondheidsbedrijf dat de digitale transformatie van de gezondheidszorg aandrijft. Werkgevers, betalers, apotheekretailers en zorgverleners gebruiken ons bekroonde platform om geïntegreerde en gepersonaliseerde gezondheidservaringen te bieden die de betrokkenheid van de consument stimuleren. Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken digitale gezondheidsplatforms die door League worden aangedreven om toegang te krijgen, navigeren en betalen voor zorg.