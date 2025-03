Arcoro

arcoro.com

Bouwbedrijven en aannemers hebben speciale behoeften op het gebied van personeelsbeheer, en Arcoro biedt een pakket modulaire HR-software voor de bouw waarmee bedrijven deze behoeften met succes kunnen vervullen. Arcoro is het enige Human Resources-technologiebedrijf dat zich richt op de bouwsector en oplossingen biedt om bedrijven te helpen bij het inhuren, beheren en laten groeien van hun backoffice-, professionele en geschoolde personeel. Het pakket modules van Arcoro omvat: • Het volgen van kandidaten • Onboarding • Leermanagement • Kern-HR • Voordelen • ExakTime bijhouden van tijd/aanwezigheid • Compensatiebeheer • Prestatiebeheer en opvolgingsplanning. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om één of alle modules te gebruiken. Veel klanten beginnen met één of twee modules en voegen er meer toe naarmate hun behoeften veranderen of hun organisatie groeit. Modules binnen de suite van Arcoro zijn volledig geïntegreerd, maar ze kunnen ook worden geïntegreerd met andere bouwtechnologie, waaronder projectbeheer, personeelsbeheer en boekhoudsystemen. Arcoro onderhoudt sterke partnerschappen met andere toonaangevende leveranciers van bouwtechnologie om een ​​naadloze ervaring voor klanten te garanderen. Meer dan 8.000 bouwbedrijven en aannemers van elke omvang in Noord-Amerika vertrouwen op Arcoro om hen te helpen bij het vervullen van hun HR-behoeften. Elke dag klokken meer dan 1 miljoen bouwprofessionals in en uit op een Arcoro-product. Arcoro streeft ernaar om de beste ervaring te bieden voor medewerkers in het veld en op kantoor. Voor meer informatie kunt u ons bezoeken op www.arcoro.com.