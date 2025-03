Certn

certn.co

Het opbouwen van vertrouwen is belangrijk, maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Certn zorgt voor een revolutie in achtergrondscreening met het eenvoudigst te gebruiken platform, 24/7 ondersteuning en snelle en conforme resultaten. Certn gelooft dat je geen genoegen hoeft te nemen met hoe het altijd is gedaan. Certn biedt binnenlandse en internationale criminele antecedentenonderzoeken, kredietrapporten, referentiecontroles, onderwijsverificatie, rijgegevens, identiteitsverificatie en meer, met toonaangevende doorlooptijden. Het Certn-platform is eenvoudig in gebruik en kan op unieke wijze white-labeled worden. Certn kan worden geïntegreerd met uw favoriete aanvragervolgsysteem (ATS), waaronder Workday, Lever, Greenhouse, Workable en meer. Certn helpt bedrijven sneller mensen aan te werven en risico's te beheersen, en tegelijkertijd gebruikerservaringen te bieden waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Tot de ruim 20.000 mondiale teams die Certn vertrouwen behoren overheden, multinationals en enkele van de grootste merken ter wereld.