Software voor achtergrondcontrole - Populairste apps - Gabon

Software voor antecedentenonderzoek helpt bedrijven en kandidaten bij het verifiëren van de juistheid van de achtergronden van sollicitanten vóór hun indiensttreding. Met deze software kunnen organisaties het screeningproces voor zowel nieuwe medewerkers als vrijwilligers stroomlijnen, terwijl ze ook de tijdens de screening verzamelde gegevens beheren. Doorgaans voeren deze oplossingen controles uit op het arbeidsverleden, opleidingsgegevens, kredietgegevens en criminele achtergronden. Sommige platforms kunnen ook het testen van medicijnen vergemakkelijken. Het is belangrijk op te merken dat leveranciers die antecedentenonderzoek aanbieden, geaccrediteerd moeten zijn door de National Association of Professional Background Screeners (NAPBS) en geclassificeerd moeten zijn als Consumer Reporting Agencies (CRA) onder de Fair Credit Reporting Act (FCRA). Hoewel sommige providers deze regelgeving rechtstreeks naleven, kunnen anderen opereren via compatibele derde partijen of integraties om naleving van staats- en federale wetten te garanderen.