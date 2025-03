Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Automatisering testen - Populairste apps

Automatiseringstesttools beheren de uitvoering van softwaretests en stroomlijnen het testproces voor software-ingenieurs door gebruik te maken van minimale scripting. Deze aanpak bespaart zowel tijd als geld voor hun teams. Deze tools worden vaak gebruikt door grote ondernemingen en stellen teams in staat vooraf geschreven tests op hun applicaties uit te voeren voordat ze in productie worden genomen. Na de uitvoering kunnen de tools rapporten genereren en de resultaten vergelijken met eerdere tests. Automatiseringstestsoftware kan tests herhaaldelijk en op elk moment van de dag uitvoeren, een mogelijkheid die essentieel is voor continue levering en continu testen.