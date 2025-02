Automatisering testen - Populairste apps - Tokelau

QA Touch

qatouch.com

QA Touch is een geavanceerde testmanagementtool voor QA-teams over de hele wereld. Wij geloven in het gemakkelijk maken van uw werk en het bieden van alles wat u nodig heeft op één platform. Met onze allesomvattende Test Case Management-tool wordt het versnellen van testen en projecten een fluitje van een cent. QA Touch biedt een natuurlijke en intuïtieve uitvoeringsmethode. We weten dat het vervelend is om u aan nieuwe processen aan te passen en hebben een tool ontwikkeld die zich aanpast aan uw systemen en manier van werken. Het toewijzen en volgen van problemen is een ingebouwde functie waarmee u een probleem kunt posten terwijl u een testcase uitvoert, waardoor u niet meer tussen software hoeft over te stappen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de testgevallen van het ene project naar het andere, of tussen de modules binnen een project, te kopiëren en te verplaatsen. De tool is ontwikkeld om het speelveld gelijk te maken en bedrijven een manier te bieden om echt te concurreren met de giganten in hun sector, zonder een gat in hun portemonnee te branden. Met QA Touch profiteert u van: 1. Eén gemeenschappelijke opslagplaats voor al uw testmiddelen. 2. Enterprise-functies omvatten projectproductiviteit en auditlogboeken om uw werkvoortgang en project bij te houden. 3. Eenvoudig problemen beheren met Naadloze tweerichtingsintegratie met JIRA 4. Microsoft Azure-borden om uw projectbeheer eenvoudiger dan ooit te maken. 5. Van testbeheer is een fluitje van een cent gemaakt met onze intuïtieve functies, zoals de optie om het project vast te zetten, statusupdates, hulp, logboeken en rapporten rechtstreeks vanaf het dashboard. 6. Eén punt is de integratie met Jenkin om alle CI/CD-activiteiten uit te voeren. 7. Handige QA Touch-Cypress-reporterintegratie om uw cypress.io-automatiseringstestresultaten te synchroniseren met QA Touch. 8. Gebruiksvriendelijke Reporter voor de end-to-end gratis en open source automatiseringstool Test Cafe. 9. Maak gebruik van QA Touch Boards om agile projectmanagement eenvoudiger te maken. Borden Organiseer, pas aan, visualiseer en volg de sporen van uw werk. QA Touch biedt een betaalbare testoplossing met eenvoudige mogelijkheden voor het maken van testcases, het bundelen van testsuites, het uitvoeren van testruns, toolintegraties van derden en het genereren van foutloze testrapporten, vereisten, ingebouwde bugtracking, mindmaps, borden en prestaties en mensen kunnen hun testactiviteiten beheren vanuit één enkele interface (Dashboard). Gebruikers zullen blij zijn met de enorme hoeveelheid gebruiksvriendelijke functies die beschikbaar zijn, variërend van het in kaart brengen en ontwikkelen van testcases tot het volgen van de acties van het team. QA Touch bevordert excellentie in het opleveren van hoogwaardige projecten.