Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites tot desktop-apps met WebCatalog Desktop—je alles-in-één tool om apps en accounts te beheren. Wissel eenvoudig tussen meerdere accounts, organiseer apps per workflow en krijg toegang tot een zorgvuldig samengestelde catalogus van desktop-apps voor Mac en Windows. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Automatiseringstesten - Populairste apps

Automatiseringstesttools beheren de uitvoering van softwaretests, waardoor het testproces voor software -ingenieurs wordt gestroomlijnd met behulp van minimale scripting. Deze aanpak bespaart zowel tijd als geld voor hun teams. Vaak in dienst van grote ondernemingen, stellen deze tools teams in staat om vooraf gescripte tests op hun applicaties uit te voeren voordat ze de productie in de productie implementeren. Na de uitvoering kunnen de tools rapporten genereren en de resultaten vergelijken met eerdere tests. Automatiseringstestsoftware kan herhaaldelijk en op elk moment van de dag een mogelijkheden uitvoeren, een mogelijkheden die essentieel is voor continue levering en continu testen.