Teliqon

teliqon.io

Hoogwaardige service op het gebied van cloudcommunicatie, we bieden DID virtuele nummers en SIP-trunking, waardoor Cloud PBX en andere zakelijke oplossingen worden gecreëerd. Wij bieden een breed scala aan eersteklas telecommunicatiemiddelen en -diensten om uw omzet te verhogen. Onze uitzonderlijke hulp maakt het gemakkelijk om uw bedrijf tijdens alle fasen op te bouwen en te laten groeien. Bedrijven kunnen nieuwe manieren van communicatie met klanten uitbreiden door gebruik te maken van onze Cloud PBX-oplossing. Uw medewerkers kunnen overal vandaan opereren en elke bestemming bellen met Virtuele Nummers (DID), waardoor uw bedrijf op elk moment en op elke locatie aanwezig is, zonder extra hardware of speciale instellingen. Voor SIP-trunking stelt ons uitgebreide netwerk van directe en transitcarrierverbindingen onze klanten in staat om tegelijkertijd flexibele prijzen en superieure spraakkwaliteit te hanteren. Een veilige oplossing voor elk type bedrijf, van klein tot groot, dat veilige telefonische communicatie met de klant in elke regio of land vereist.