Automatische kiessoftware - Populairste apps - Tonga

Squaretalk

squaretalk.com

Geef uw bedrijf meer mogelijkheden en maak de weg vrij voor geoptimaliseerde communicatie met Squaretalk, een wereldwijd interactief zakelijk communicatieplatform. Het creëren van een intelligent, verenigd platform voor onze klanten is het doel van iedereen in ons team, en hoewel Squaretalk een onderling verbonden ecosysteem voor zakelijke communicatie biedt, kunnen we ook individuele oplossingen bieden. Axiom is onze volledig uitgeruste cloud-PBX. Geïntegreerd met enkele van 's werelds toonaangevende CRM's, geeft Axiom communicatiecentra de tools die ze nodig hebben om gepersonaliseerde service te bieden aan klanten over de hele wereld. Bellen met één klik, beheer het belverkeer rechtstreeks vanuit uw CRM. Bekijk tijdens elk gesprek bellergegevens en aankoopgeschiedenis, neem alle gesprekken op en koppel ze aan uw CRM. Axiom biedt ook uitgebreide functies waarmee beheerders oproepen en agenten in realtime kunnen volgen, advies aan agenten kunnen fluisteren of indien nodig oproepen kunnen overnemen. De voorspellende dialer van Matrix ondersteunt een onbeperkt aantal agenten voor slechts 25$ per gebruiker. Met aangepaste Manager- en Agent-interfaces en realtime dashboards kan Matrix maximaal 1000 kanalen tegelijk verwerken. Matrix van Squaretalk is geïntegreerd met al uw tools voor het genereren van leads, waaronder landingspagina's, CRM's, aangesloten sites en lijsten. Matrix verwerkt uw leads en contactpersonen en bereidt ze voor op contact door actieve telefoonnummers te detecteren en te optimaliseren voor tijdzones. Met behulp van zeer configureerbare campagnes worden de leads gebeld op een manier die het beste aansluit bij de behoeften van de marketinginspanningen. Verpletter uw campagnes en verbeter de gesprekstijd met wel 400%! Zo'n dialer heb je nog nooit gezien. Express is een multi-channel messaging-oplossing die nog meer manieren biedt om in contact te komen met klanten en ervoor te zorgen dat onze klanten nooit een kans zullen missen om een ​​gesprek voort te zetten, een probleem op te lossen of tijdige ondersteuning te bieden. Met Express kunnen bedrijven en contactcentra verbinding maken met klanten waar ze ook zijn, via elk apparaat en op het platform van hun voorkeur. Beginnend met sms, zal het platform binnenkort ook WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram en WeChat omvatten. Lynx. Een realtime integratielaag zonder code waarmee organisaties al hun zakelijke communicatieplatforms en -tools naadloos kunnen samenvoegen. Lynx vereist geen specialistische kennis of ontwikkelingstijd en ondersteunt contactcenters en BPO's door het integreren en automatiseren van complexe communicatiesystemen net zo eenvoudig te maken als het gebruik van een app. Via Lynx hebben onze klanten de flexibiliteit om in te schrijven op vrijwel elk contract dat ze willen, omdat Lynx veilige toegang biedt tot meer dan 100 zakelijke apps, transparante gegevensoverdracht en personeelsoptimalisatie. Het is een enorme overwinning voor BPO's.