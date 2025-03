Augmented Reality (AR)-visualisatiesoftware - Populairste apps

Xarwin

Xarwin is een krachtig WebAR-marketingplatform waarmee u eenvoudig campagnes kunt lanceren en gemakkelijk leads en verkopen kunt genereren, terwijl u de kosten verlaagt zonder dat u apps hoeft te coderen of te downloaden. Terwijl u kiest tussen de AR-oplossingen die xarwin ondersteunt, zoals objectplaatsing zonder markering, drag-and-drop-methode, platform zonder code en compatibel met alle apparaten. Deel uw campagnes via een eenvoudige URL of QR-code op verschillende kanalen en ontvang nuttige inzichten over hun prestaties en het meten van doelen en conversies. Xarwin maakt het mogelijk om virtuele 3D-modellen in de echte wereld te ervaren zonder codering of een app via AR.