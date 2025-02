Augmented Reality (AR)-visualisatiesoftware - Populairste apps - Tunesië

CareAR

Met CareAR kunt u problemen sneller oplossen, het aantal verzendingen verminderen en de klanttevredenheidsscores verbeteren. Ons Service Experience Management (SXM) Platform biedt AR-ondersteuning op afstand en zelfgeleide instructies aan klanten en servicemanagementteams, waardoor de ervaring van klanten, werknemers en buitendienstpersoneel aanzienlijk wordt verbeterd. Voordelen: • Snellere tijd tot oplossing: Krijg direct visuele context – besteed tijd aan het oplossen van het probleem in plaats van aan het beoordelen van de situatie • Hoger percentage bij eerste reparatie: krijg een snellere resolutie dankzij de annotatietoolbox • Vermijd dure verzendingen: verhoog de resoluties op afstand en verminder onnodige verzendingen door middel van visuele hulp en begeleiding • Kennisoverdracht: Verklein uw vaardigheidskloof en maak experts toegankelijker voor meer junior veldmedewerkers of aannemers • Klantervaring: Verhoog de klanttevredenheid en NPS door ongeëvenaarde kwaliteit, service en mogelijkheden • Verklein uw ecologische voetafdruk: Elimineer of verminder het aantal vrachtwagenrollen om problemen op te lossen, terwijl u uw ecologische voetafdruk verkleint en geld bespaart • Ervaringen met zelfoplossingen: vergroot de effectiviteit van zelfoplossingen voor klanten en werknemers met stapsgewijze visuele AR-aansturing op het apparaat van elke gebruiker. CareAR Assist is de ultieme tool voor servicemanagementteams die een snellere, effectievere probleemoplossing willen bieden, de downtime willen verminderen en aanzienlijk willen besparen op reis- en transportkosten. CareAR Instruct biedt gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor klanten en technici, waardoor ze zelf problemen kunnen oplossen, wat leidt tot een hoger aantal eerste reparaties, minder telefoontjes naar de klantenservice en een betere naleving van procedures. Met de CareAR Experience-build kan elke zakelijke gebruiker meeslepende, door AR en AI aangedreven digitale werkinstructies creëren via een point-and-click-interface zonder code. Belangrijkste kenmerken • Samenwerking met meerdere partijen: werk in realtime samen met zoveel teamleden als u wilt om problemen op afstand op te lossen, met behulp van live videofeeds met hoge resolutie. • AR-annotatiehulpmiddelen: gebruik de toonaangevende AR-annotatietoolbox van CareAR om live videofeeds en gedeelde afbeeldingen te annoteren, zodat u gedetailleerde visuele begeleiding krijgt om problemen snel op te lossen. • Zelfoplossende instructies: Bied uitgebreide, zelfgeleide stapsgewijze instructies om klanten en technici te begeleiden bij installatieprocedures, routineonderhoud, handleidingen voor probleemoplossing en reparaties. • Experience Builder: creëer snel ervaringen met de point-and-click Experience Builder zonder code. Gebruik 3D-inhoud, video, afbeeldingen en tekst voor eenvoudig te volgen instructies om de zelfbediening van klanten en technici mogelijk te maken. • Geïntegreerd zoeken: Verbeter de toegang van gebruikers tot informatie door zoekfunctionaliteit rechtstreeks aan te bieden binnen een zelfoplossende ervaring. • Visuele verificatie: gebruik AI-aangedreven object- en statusdetectie met beeldherkenning om de procedurele naleving te bevorderen en ervoor te zorgen dat taken correct en veilig worden uitgevoerd. • Direct kennis delen: Publiceer digitale werkinstructies direct en eenvoudig toegankelijk via link, QR-code of via de mobiele CareAR-app. • Rijke analyses en dashboards: krijg dieper inzicht in hoe teams veldproblemen oplossen met behulp van de gedetailleerde dashboards en analyses van CareAR, beschikbaar voor beheerders, managers en teamleiders. • Enquêtes: gebruik de enquêtebouwer van CareAR om belangrijke prestatie-indicatoren te meten die belangrijk zijn voor uw organisatie en om gestructureerde feedback van klanten en technici te verzamelen voor snelle herhaling. • Echte ROI: maak gebruik van de gegevens die door CareAR beschikbaar worden gesteld om het rendement op de investering te bepalen in termen van verbeterde prestaties, grotere doorbuiging van verzendingen, kortere oplossingstijden, minder aantal vrachtwagenritten/bezoeken op locatie en verbeterde aantallen eerste reparaties. • ServiceNow: CareAR voor ServiceNow is compatibel met ServiceNow CSM, FSM en ITSM • Salesforce: CareAR voor Salesforce is compatibel met CareAR in Salesforce Service Cloud en Field Service Management • API: Integreer CareAR eenvoudig in uw eigen klantenservice- of buitendienstbeheerapplicatie via web-API