Augmented Reality (AR) trainingssimulatiesoftware - Populairste apps - Maleisië

Augmented Reality (AR) trainingssimulatiesoftware - Maleisië

Augmented Reality (AR) Training Simulator Software is ontworpen om individuen voor te bereiden op specifieke rollen binnen een gedeeltelijk virtuele omgeving. Deze oplossingen maken gebruik van augmented reality om cruciale vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor verschillende beroepen. In tegenstelling tot virtual reality-trainingssimulators die gebruikers volledig onderdompelen in virtuele omgevingen, voegen AR-trainingssimulators 3D-beelden samen met de echte wereld via mobiele apparaten die zijn uitgerust met camera's. Deze replicatie van scenario's uit het echte leven vergroot de betrokkenheid en het behoud van het leerproces. AR-trainingssimulators zijn vooral nuttig voor mensen in beroepen met veel stress, omdat ze van tevoren de benodigde vaardigheden kunnen verwerven. Ze richten zich op praktische carrières zoals geneeskunde en wetshandhaving, terwijl ze ook waardevol blijken te zijn in nichegebieden zoals luchtvaart en transport. Bovendien bieden sommige AR-trainingssimulators augmented reality SDK-functionaliteiten, waardoor ontwikkelaars het platform kunnen afstemmen op de specifieke vereisten van hun organisatie.