Een augmented reality-softwareontwikkelingskit, algemeen bekend als een AR SDK, stelt ontwikkelaars in staat digitale elementen te maken die naadloos in de echte wereld zijn geïntegreerd. Het dient als een fundamenteel hulpmiddel voor elke onderneming die zich bezighoudt met AR-ervaringen. Uitgerust met functionaliteiten zoals het volgen van 3D-objecten, beeldherkenning, visuele SLAM (gelijktijdige lokalisatie en mapping), multi-tracking en meer, stellen deze tools ontwikkelaars in staat digitale beelden tot leven te brengen. AR-ingenieurs gebruiken deze SDK's om mobiele applicaties, diverse CAD-platforms, meeslepende marketingontmoetingen en meer te creëren. Hoewel ze doorgaans op maat zijn gemaakt voor specifieke raamwerken en hardware, beschikken bepaalde AR SDK's over de veelzijdigheid om meerdere systemen te ondersteunen, waardoor het aanpassingsvermogen en het gemak worden vergroot.