Augmented Reality (AR) SDK-software - Populairste apps

CLDXR

cldxr.com

CLDXR is een Extended Reality Cloud Asset Management & Self-Serving Publishing Platform voor B2B-gebruikers. Het combineert verschillende AR/VR-technologieën zoals AR.js, Quick Look, 8th Wall voor WebAR, maar ook ARKit/ARCore voor Android- en iOS-applicaties en vergemakkelijkt de toegang via een uniforme webinterface zonder extra ontwikkelingsinspanningen. Via dezelfde webinterface kunnen gebruikers hun inhoud beheren, projecten creëren en teamleden toewijzen aan de overeenkomstige projecten. Automatische QR-codegeneratie, linkbeheer en uitgebreide statistieken zijn ook geïntegreerd. Wij bieden onze technologie inclusief consultancy graag aan als enterprise-oplossing, of treden op als oplossingsaanbieder voor creatieve en digitale bureaus die de IT-ontwikkeling niet zelf kunnen of willen doen, maar hun klanten toch innovatieve oplossingen willen bieden. CLDXR biedt 3 tariefplannen: Ondernemer, Kleine Bedrijven en Enterprise