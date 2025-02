Vectary

Vectary is een platform voor het bouwen van interactieve 3D-ontwerpen die problemen inspireren, onderwijzen en oplossen. Geen downloads, geen code - allemaal in de browser. Een zeer functionele en verbeterde 3D-workflow om de punten tussen ideeën, processen en mensen te verbinden. Onder leiding van twee ondernemers, Michal Koor, die ook industrieel ontwerper is, en Pavol Sovis, de bekroonde softwareontwikkelaar, heeft Vectary in 2016 een startkapitaalinvestering ontvangen van Blue Yard Capital en in 2020 van EQT Vectures. Bouw meeslepende ervaringen voor de echte wereld. Publiceer 3D- en Augmented Reality-inhoud op elke website, op alle platforms met Vectary Web AR en een volledig uitgeruste 3D-ontwerptool. Werk online als team samen aan projecten. ONLINE Altijd en overal toegankelijk - elk model wordt in de browser aangemaakt en in de cloud opgeslagen, onder uw bedrijfsaccount. EENVOUDIG TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAP Met een vereenvoudigde gebruikersinterface richt VECTARY zich op gebruikersgroepen die zich willen verdiepen in 3D-ontwerp en snel professioneel ogende resultaten verwachten. BIBLIOTHEEK MET MILJOENEN ACTIVA Gratis 3D-scènes, modellen en materialen, zodat u niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Stel uw eerste scène samen door middel van slepen en neerzetten en krijg binnen enkele minuten een realistisch resultaat. FOTOREALISTISCHE WEERGAVE Fotorealistische weergave - Met Vectary Photon kunt u de op fysieke basis gebaseerde weergave-uitvoer in de browser bekijken, zonder dat u dagen hoeft te besteden aan het leren hoe u de instellingen goed krijgt. WEB AR-VIEWER EN CONFIGURATOR Bekijk direct een voorbeeld van uw ontwerp in Augmented Reality of integreer uw 3D-model net zo eenvoudig als YouTube-video op de website. Creëer interactieve 3D-configurators met aangepaste materialen, animaties en vormen dankzij de Vectary Viewer API. Geen extra app-installatie nodig voor de AR-preview. SAMENWERKING Vectary-bestanden zijn alleen online, zodat het hele team altijd de nieuwste versie ziet, feedback kan geven met 3D-opmerkingen of door kan gaan met het werk van collega's. Beheer alles in een Google Drive-achtig dashboard. IMPORT EN EXPORT Importeer en converteer meer dan 60 3D-bestandsindelingen, inclusief CAD-bestanden, en exporteer binnen enkele seconden naar AR-ready bestanden. Vectary-export ondersteunt USDZ, GLTF en meer. Optimaliseer daarbij uw geometrie met Vectary 3D-bewerkingstools. SCHETS EN FIGMA-PLUGIN Aangepaste 3D-mockups en elementen voor Figma en Sketch - Gebruik 3D-mockups en elementen in uw favoriete tool. Stel elke gewenste weergave in. Maak uw eigen mockups en 3D-elementen.