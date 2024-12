Populairst Recent toegevoegd Augmented Reality (AR) contentmanagementsystemen - Populairste apps - Maleisië

Augmented Reality (AR) Content Management Systemen dienen als platforms voor het uploaden van bulk ruwe 3D-inhoud, essentieel voor het creëren van AR-ervaringen. Gebruikers hebben binnen deze systemen uitgebreide controle over hun AR-inhoud, waarbij ze gebruik maken van de drag-and-drop-functionaliteit om deze naar wens te bewerken. Dergelijke bewerkingstools stellen gebruikers in staat hun inhoud aan te passen, door elementen zoals kleurenpaletten en diverse texturen in hun 3D-creaties op te nemen. Naast de basisbewerking kan een AR CMS ook dienst doen als AR Software Development Kit (SDK), waardoor het potentieel voor op maat gemaakte AR-ervaringen wordt vergroot. Deze inhoud wordt doorgaans toegepast bij de ontwikkeling van een spectrum aan AR-toepassingen voor mobiele apparaten, variërend van meeslepende games tot interactieve winkelplatforms. Bovendien omvatten deze oplossingen robuuste rapportage- en analysefuncties, waardoor bedrijven inzicht kunnen krijgen in de patronen van doelgroepbetrokkenheid bij hun inhoud. Het is van cruciaal belang om onderscheid te maken tussen een AR CMS en een VR CMS, aangezien dit laatste een afzonderlijk platform is dat zich richt op het beheren, publiceren en distribueren van virtual reality-inhoud.