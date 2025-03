Audiobewerkingssoftware - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Met audiobewerkingssoftware kunnen gebruikers audiobestanden maken en wijzigen. Audio-editors en -technici gebruiken deze tools om audiofragmenten te mixen of te verwijderen, specifieke regio's aan te passen en nieuwe audiocomponenten te ontwikkelen. Deze programma's bevatten vaak effecten waarmee u het geluid van audiobestanden op verschillende manieren kunt wijzigen. Ze ondersteunen doorgaans meerdere bestandsformaten, zoals MP3, WAV, Windows Media en MPEG-4. Audiobewerkingssoftware wordt veel gebruikt door geluidstechnici, muziekproducenten, mixers, editors en geluidsontwerpers in muziek-, film- en televisieproductie. Het wordt vaak gebruikt naast videobewerkingssoftware en in samenwerking met videoproductieteams.