Audiobewerkingssoftware - Populairste apps

Notetracks helpt audio- en videomakers creatieve projecten (podcasts, muziek, video's, marketinginhoud) te beoordelen en goed te keuren. Heen en weer gaan in e-mails voor herzieningen van concepten is niet de juiste weg in de huidige wereld van samenwerking op afstand (kunnen we bijvoorbeeld de um's en ah's nemen om 1:20, 23:34 15:13). Het maken van aantekeningen en het voeren van gesprekken in e-mails, documenten, chats en oproepen waarbij wordt verwezen naar tijdstempels met audiobestandsnamen leidt tot gemiste bewerkingen, onrechtmatige wijzigingen, misverstanden, eindeloze revisies en uiteindelijk ontevreden redacteuren, teamleden en klanten die de motivatie en het momentum van het project verliezen. Houd de communicatie duidelijk, soepel en productief met Notetracks - één platform ontworpen voor audio- en videoproductieteams om rechtstreeks op hun mediabestand nauwkeurige feedback te delen en te verzamelen.