Audiobewerkingssoftware - Populairste apps - Turkmenistan

Speechify

speechify.com

Speechify is een tekst-naar-spraak-app die het voor de wereld gemakkelijk maakt om toegang te krijgen tot informatie. 20+ miljoen mensen gebruiken onze Google Chrome -extensie, web -app, iOS -app en Android -app. Onze missie is om ervoor te zorgen dat lezen nooit een barrière is voor leren. Onze geweldige gebruikers zijn studenten, professionals en productiviteitsliefhebbers. Velen van hen hebben leerverschillen zoals dyslexie en ADHD, terwijl velen gewoon sneller willen lezen en onderweg willen luisteren. Met Speechify kunt u elk boek, document of website in audio maken en luisteren terwijl u in de auto bent, de was doet, uw hond uitlaten, uit eten gaan, sporten, skydiving - wat uw dagelijkse routine ook is! Speechify Power ook Medium, de Star Tribune, de directe en meer. Voeg eenvoudig tekst-naar-spraak toe aan uw website. Cliff Weitzman, onze onverschrokken CEO, richtte Speechify in 2017 op in een slaapzaal aan de Brown University, zodat hij met anderen de ongelooflijke tekst-naar-spraaksoftware kon delen waaraan hij had gewerkt. Cliff heeft dyslexie en hij was gefrustreerd over hoeveel tijd en energie het kostte voor hem om te lezen. Geavanceerde TTS -technologie was een totale gamechanger, het stelde hem in staat om zijn lezingen 3x sneller te voltooien dan een normale lezer en informatie beter te begrijpen en te bewaren. Bij Speechify is ons doel dat lezen nooit een barrière is voor het leren voor iemand. Niets mag u snel en effectief tegenhouden om informatie te leren. Speechify is gegroeid om meer dan 100 teamleden in dienst te nemen over de hele wereld in slechts een paar korte jaren. We zijn trots op het ongelooflijke team met leden die voorheen leiders en senior ingenieurs waren bij bedrijven als Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. We houden allemaal van eigendom en geven prioriteit aan het leveren van waarde met snelheid, leren zoveel als we kunnen en waardoor onze gebruikers zich empowered voelen.