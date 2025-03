Voximplant

Voximplant is een communicatieplatform als een service, waarmee ontwikkelaars real-time communicatiefuncties (spraak, video en berichtenuitwisseling) aan hun applicaties kunnen toevoegen zonder dat ze een backend-infrastructuur hoeven te bouwen. De architectuur van Voximplant is ontworpen voor serverless: ontwikkelaars uploaden hun JavaScript-code naar onze cloud en geüploade code wordt automatisch uitgevoerd wanneer er een oproep binnenkomt op het platform of wanneer een HTTP API-opdracht wordt uitgevoerd. Een oproep kan op het platform binnenkomen vanaf een telefoonnetwerk, vanaf een SIP-apparaat of applicatie, en vanaf Voximplant Web of Mobile SDK.