Software voor publieksreacties, ook wel software voor publieksinteractie of publieksbetrokkenheid genoemd, stelt presentatoren en organisatoren van evenementen in staat actief in contact te komen met bezoekers van evenementen via live opiniepeilingen, enquêtes, quizzen en vraag- en antwoordsessies. Deze software speelt een cruciale rol bij het bevorderen van publieksparticipatie en interactiviteit tijdens conferentiesessies of spreekbeurten, waardoor presentatoren moeiteloos de ideeën en meningen van aanwezigen kunnen vastleggen. Hulpmiddelen voor publieksreacties faciliteren een boeiende ervaring op het tweede scherm, doordat leden van het publiek vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen aan opiniepeilingen en quizzen, allemaal via hun persoonlijke apparaten zoals smartphones, tablets of laptops. Bovendien verbeteren sommige oplossingen de ervaring op het tweede scherm verder door functies aan te bieden zoals het live delen van dia's en het maken van aantekeningen. Door gebruik te maken van software voor publieksreacties kunnen presentatoren dynamische en boeiende sessies creëren die een blijvende indruk op hun publiek achterlaten.