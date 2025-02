Audience Response-software - Populairste apps - Tunesië

Mentimeter

Mentimeter is het platform voor publieksbetrokkenheid. Eenvoudig te gebruiken, interactief en innovatief; Presenteren is nog nooit zo stressvol en moeiteloos geweest! Creëer unieke en dynamische presentaties die indruk zullen maken op uw publiek en deze zullen boeien. Met Mentimeter kunt u beter in contact komen met uw studenten, collega's en klanten. Of het nu een lezing, workshop of vergadering is, Mentimeter is ontworpen voor elk type presentatie. Zoom- en Teams-integraties maken het nog gemakkelijker om op te vallen in de afgelegen en hybride wereld. 1.Bouw een presentatie: De gebruiksvriendelijke online editor maakt het bouwen van presentaties een snel en eenvoudig proces. Creëer een volledig diadeck gevuld met vragen, polls, quizzen, inhoudsdia's, woordwolken en meer. 2. Maak contact met uw publiek: uw publiek gebruikt hun smartphones om verbinding te maken met de presentatie, waar ze reacties kunnen indienen. Het realtime beeld zorgt voor een gesprek, discussie en debat, ongeacht of de vergadering online of persoonlijk plaatsvindt. 3. Leer van de ervaring: Zodra de presentatie voorbij is, downloadt u de resultaten en gebruikt u wat u hebt geleerd om te verbeteren voor toekomstige vergaderingen, lessen of conferenties.