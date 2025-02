Audience Response-software - Populairste apps - Zuid-Soedan

Vevox

Vevox is een realtime polling- en anoniem vraag- en antwoordplatform voor medewerkersbetrokkenheid. Als nummer 1 beoordeeld door onze gebruikers in Trustpilot, G2 en Capterra, maakt Vevox virtuele en hybride vergaderingen onmisbaar door deelnemers, waar ze zich ook bevinden, de mogelijkheid te bieden om gelijke zeggenschap te hebben. Deelnemers kunnen vrij communiceren door de Vevox-app te gebruiken om opiniepeilingen te beantwoorden of bij te dragen aan vraag- en antwoordsessies via hun smartphones of laptops. Uw medewerkers een stem geven en hun feedback horen was nog nooit zo eenvoudig. Wat maakt het zo goed? Vevox is de meest intuïtieve technologie voor medewerkersbetrokkenheid die er is, met gebruiksvriendelijke functies die zijn verfijnd in samenwerking met klanten zoals jij. Vevox-gebruikers zeggen dat hun hybride communicatievergaderingen zijn getransformeerd. Aan de slag gaan is snel en eenvoudig en het platform kan zelfstandig draaien als een zelfstandige tool, of kan naadloos worden geïntegreerd met uw bestaande vergadertechnologie, waaronder Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint en andere technologieën, en biedt een totaaloplossing voor het runnen van succesvolle en boeiende hybride vergaderingen . Maak uw vergaderingen interactiever, democratischer – en leuker!