Met Khoros Marketing kunnen klanten hun complexe sociale marketingactiviteiten vereenvoudigen om hun merk op te bouwen en te beschermen. Khoros Marketing biedt klanten: * Sociale marketing: orkestreer, bestuur, betrek en meet geïntegreerde sociale campagnes in een eenvoudig te configureren en zeer aanpasbaar platform. * Intelligentie: blijf uw markt, uw concurrentie en uw doelgroep een stap voor met krachtige, maar toch toegankelijke inzichten op basis van realtime, onbeperkt zoeken op openbare sociale kanalen. * Kluis: bescherm uw merk binnen uw sociale voetafdruk met toegang en beheer van inloggegevens. * Ervaringen: stimuleer publieksparticipatie in uw digitale eigendommen via de kracht van sociale UGC. * De belangrijkste voordelen zijn onder meer: ​​Schaal uw interacties: breng al uw teams, kanalen en inhoud samen op één platform om geïntegreerde sociale campagnes te beheren. * Bescherm uw merk: gecentraliseerde zichtbaarheid en controle over accounttoegang, inhoudsgoedkeuring en teams betekent het beschermen van de merkwaarde op grote schaal. * Meet wat belangrijk is: Vertaal uw sociale prestaties naar statistieken die belangrijk zijn voor uw bedrijf met configureerbare dashboards en gegevensexports. * Crisisbeheer: blijf op de hoogte van elke crisis door te begrijpen wanneer crises zich voordoen en hoe en wanneer u moet ingrijpen met behulp van realtime gegevens en aangepaste meldingen. * Concurrentie-intelligentie: ontwikkel concurrentiebenchmarks en volg de campagnes van uw concurrenten om een ​​betekenisvolle merkdifferentiatie te garanderen.