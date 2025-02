Platformen voor doelgroepinformatie - Populairste apps - El Salvador

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch is een digitaal consumenteninformatiebedrijf met hoofdkantoor in Brighton, Engeland. Brandwatch verkoopt zes verschillende producten: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriably, Reviews en BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research is een ‘selfservice-applicatie’ of software-as-a-service, die gegevens van sociale media archiveert om bedrijven te voorzien van informatie en de middelen om specifieke segmenten te volgen om de online aanwezigheid van hun merken te analyseren. De dekking van de tool omvat blogs, nieuwssites, forums, video's, recensies, afbeeldingen en sociale netwerken, waaronder Twitter, Facebook, Instagram en Reddit. Gebruikers kunnen gegevens doorzoeken met behulp van zoeken in tekst en afbeeldingen, en grafieken, categorisatie, sentimentanalyse en andere functies gebruiken om meer informatie en analyses te bieden. Brandwatch heeft toegang tot meer dan 80 miljoen bronnen.