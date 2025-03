Attributiesoftware - Populairste apps

ChannelMix

channelmix.com

Met een end-to-end platform en een uitgebreide reeks analyseproducten biedt ChannelMix toonaangevende merken en bureaus een duidelijk pad om de marketing-ROI te meten en te laten groeien. ChannelMix is ​​een pionier op het gebied van toekomstgerichte marketingmetingen met eigen analytics-tracking en datamodellen die inzichten opleveren die nauwkeuriger, duurzamer en impactvoller zijn voor het bedrijf. Met ChannelMix krijgt u volledige zichtbaarheid en controle over marketinguitgaven, doelstellingen, ROI en meer - zonder dat u hoeft te leren hoe u moet bevragen of coderen. - ChannelMix vereist geen kennis van SQL of coderen; ons team beheert en repareert dataverbindingen voor u. Klanten hebben met ChannelMix tot wel 90% minder tijd gezien om gegevens voor analyse voor te bereiden. - Alle gegevens worden opgeslagen in een speciaal datawarehouse (Amazon Redshift, Google BigQuery) dat voor u wordt beheerd door het ChannelMix-team. Wij nemen de lasten voor het databeheer van uw team weg. - ChannelMix integreert met de BI- of visualisatietool van jouw keuze: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin en meer. Met onze snelstartdashboards kunt u in minder dan 3 dagen een rapportageoplossing operationeel hebben. - Het platform wordt ondersteund door een 100% Amerikaans team. Klanten ontvangen accountbeheer en dataondersteuning met respons op dezelfde dag.