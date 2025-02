Attributiesoftware - Populairste apps - Tunesië

Triple Whale

We helpen u nauwkeurigere gegevens te verkrijgen, waarbij al uw kanalen op één plek zijn geïntegreerd, zodat u betere en snellere beslissingen kunt nemen voor uw e-commercebedrijf. Triple Whale is 's werelds eerste alles-in-één besturingssysteem voor e-commerce. Met krachtige data-aggregaties, visualisaties en verbeterde attributie-tracking geeft Triple Whale e-commercebedrijven een duidelijk, snel en transparant beeld van de statistieken die er toe doen. We hebben het over statistieken zoals bijdragemarge (uitgesplitst per product, campagne, hoe u het ook wilt), echte AOV, rendementen, CPA voor nieuwe klanten en meer. Pas uw statistieken aan zoals u ze nodig heeft om precies te berekenen wat u nodig heeft, en voeg ze toe aan een dashboard waar u ze in realtime kunt volgen. Deel het met uw team, zodat u eindelijk over één enkele bron van waarheid beschikt voor het hele bedrijf, van de media-inkopers tot de CEO. Aangedreven door naadloze integraties met topapplicaties en netwerken zoals Shopify, Klaviyo en Facebook, biedt Triple Whale een holistisch beeld van uw bedrijfsprestaties, waarbij al uw marketinggegevens worden samengevat in één aanpasbaar dashboard. Triple Whale is ook de enige softwareoplossing die volledig uitgeruste mobiele apps biedt voor zowel iOS als Android, waardoor klanten overal en altijd toegang hebben tot realtime prestatiegegevens. In tegenstelling tot andere tools die voor attributie afhankelijk zijn van gemodelleerde data en giswerk, gebruikt Triple Whale eigen data uit de eerste hand om de aankoopgegevens van klanten direct bij te houden tot op advertentieniveau en via verschillende kanalen. Daarnaast biedt Triple Whale onbeperkte gebruikers- en winkelintegraties, geautomatiseerde e-mail- en Slack-rapportage, Mean-, Median- en Mode AOV-gegevens, LTV- en cohortanalyse, Product Journeys en een reeks andere krachtige functies die bedoeld zijn om e-commercebedrijven meer transparantie te geven over hun gegevens. Met Triple Whale kunnen marketeers eindelijk: - Onderweg toegang krijgen tot realtime prestatiegegevens, waar ook ter wereld - Minder tijd besteden aan het verzamelen van gegevens en meer tijd besteden aan het gebruiken ervan om hun bedrijf te laten groeien - Wees gerust en besteed vertrouwen in de wetenschap dat attributie aan de orde is point - Bied hun teams nauwkeurige, gebruiksvriendelijke geautomatiseerde rapportage